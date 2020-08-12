وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 3 مخابئ للإرهابيين و 5 قنابل بـ 3 ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن كشف وتدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و5 قنابل في ولايات بومرداس والشلف والمدية (شمال) خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وخمسة قنابل تقليدية الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس والشلف والمدية". مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وخمسة قنابل تقليدية الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس والشلف والمدية". وأضاف البيان أن حرس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 132 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من تلمسان وعين تموشنت (شمال غرب) والشلف (شمال) وسكيكدة وعنابة والطارف (شمال شرق)، في حين تم توقيف 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست وسوق أهراس والبيض.

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