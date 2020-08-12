وزير الدفاع الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية عاجلة

أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي ، بيني جانتس، خضوعه لعملية جراحية عاجلة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جراء إصابته بإنزلاق غضروفي أثناء تأدية خدمته العسكرية.

وقرر زعيم حزب "أزرق أبيض" جانتس الخضوع للعملية نتيجة زيادة آلام ظهره في الأسابيع الأخيرة وأوصى أطباؤه بعدم تأجيلها بعد الآن، وتم استبداله بشكل مؤقت بالوزير الإسرائيلي

ميخائيل بيتون.

وأكد مركز شيبا الطبي الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء، في بيان مقتضب أن وزير الدفاع بيني جانتس يتعافى بعد عملية جراحية ناجحة في ظهره، قائلًا إن عملية جانتس: "اكتملت بنجاح كما هو مخطط لها"، وفقًا لموقع تايم أوف إسرائيل.

ومن المتوقع أن تستمر فترة التعافي بضعة أيام، سيعمل خلالها جانتس من خلال غرفته في المستشفى في قسم العظام.

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وأدى وزير الدفاع بيني جانتس صلاة في مركز شيبا الطبي في تل هشومير قبل عملية جراحية في ظهره.

وغرد وزير المالية يسرائيل كاتس، الذي ترعرع في البلدة التي ينحدر منها جانتس، بأنه تأثر لرؤية وزير الدفاع يصلي قبل إجراء الجراحة.

وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمنياته بالشفاء لوزير الدفاع، بعد إجراءه للعملية الجراحية.