بارانا البرازيلية توقع اتفاقية مع روسيا لإنتاج لقاح سبوتنيك V

أعلنت ولاية بارانا البرازيلية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز "جاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم "Sputnik V".

وقال وزير الصحة الروسية ميخائل موراشك، إن الإنتاج التسلسلي

للقاح سينطلق على منصتين، وهما مركز "غاماليا" وشركة "بينوفارم" لصناعة الأدوية.

وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي.

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وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر

صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكد السلطات الروسية ، اليوم الأربعاء، استعدادها للتعاون مع جميع الدول في تطوير أدوية لعلاج مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة ألقاها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، ذكر نيبينزيا بأن روسيا أتمت، أمس الثلاثاء، إجراءات التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد "كوفيد-19" في العالم، مشيرا إلى أن الاختبارات السريرية أظهرت فعاليتها وأمنها، وأضاف أن هناك "لقاحات واعدة عدة يتم إعدادها حاليا لاختبارات سريرية".