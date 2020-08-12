فرنسا تحذر لمواطنيها : أغلب مناطق النيجر شديدة الخطورة

دعت فرنسا ، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى تجنب الذهاب إلى النيجر قدر الإمكان، بعد مقتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص هناك في التاسع من أغسطس الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية ، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، أن أغلب مناطق النيجر تعتبر مناطق شديدة الخطورة، باستثناء العاصمة نيامي التي صنفتها بأنها متوسطة الخطورة،

لكنها حثت على تجنب زيارة العاصمة كذلك.

وكانت فرنسا، المحتل السابق للنيجر، ودول أخرى قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مناطق من النيجر تنشط فيها جماعات مسلحة متشددة منها "بوكو حرام" وجماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خاصة في الأرياف.

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وأعلنت الرئاسة الفرنسية ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من روسيا المشاركة في آلية لجمع التبرعات للبنان في أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، وفقًا لرويترز.

وتابع الإليزيه في بيان أن ماكرون قال أيضا في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعم تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وتضم الدول الخمس دائمة العضوية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا.