أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، عزم بلاده الرد على أي استفزاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال رئيس الحكومة اليونانية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إنه ردا على نشر تركيا لأسطولها في المنطقة قامت اليونان بنشرأسطولها هناك أيضا ووضعت القوات المسلحة "في حالة تأهب".
وأضاف ميتسوتاكيس، "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليوناني : سنرد على أي استفزاز في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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