كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل 55,540 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 55,540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 5,119,711 إصابة حتى تاريخ اليوم.

ووفقاً لإحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فقد تم رصد 1,244 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد الوفيات داخل البلاد إلى 163,651 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.