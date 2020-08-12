كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي سعودي: أمريكا ستتخذ خطوات جادة ضد قطر بعد تمويلها لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إن الإدارة الأمريكية ستتخذ عدة خطوات تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية بعد تورط الدوحة في تمويل حزب الله.

Advertisements

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لم تعد الولايات المتحدة تثق بالتصريحات من قبل الدوحة بشأن محاربة الإرهاب وبدأت واشنطن بفتح ملفات النظام القطري وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية وأخرها، اتخاذ واشنطن خطوة النظر بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله الإرهابي".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية بدأت تتخذ إجراءات جدية تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية وأخرها تمويل قطر لحزب الله الإرهابي، وهو ما يفسره زيارة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية للدوحة للتحقيق في علاقتها بحزب الله الإرهابي".