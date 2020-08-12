كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يكشف موعد التوصل للقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد على إمكانية التوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال نهاية العام الجاري.

وأشار ترامب، إلى أن نسبة الوفاة بكورونا في بلاده منخفضة مقارنة بعدة دول، مؤكدًا أن هناك تراجعًا في معدل الإصابات.

وأكد أن إدارته تعمل على مدار الساعة لإنقاذ ملايين الأرواح، مجددًا هجومه على الصين بوصفة لفيروس كورونا بالفيروس الصيني، والتي كررها مرارًا وتكرارًا في مؤتمرا صحفية سابقة.

وقال إن هناك تراجعًا في عدد المصابين الذين ينقلون للمستشفيات لتلقي العلاج من وباء كورونا.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.