حصيلة كورونا في المغرب.. 1499 إصابة جديدة و23 وفاة و292 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1499حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 36694 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 292 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 25677.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 23 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 556 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.