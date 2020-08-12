كورونا ببريطانيا: حذف أكثر من 5 آلاف وفاة.. وأسوأ ركود في تاريخها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذفت بريطانيا، يوم الأربعاء، 5 آلاف و377 وفاة، من حصيلة وفياتها الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصبح العدد الإجمالي 41329، بعد إجراء مراجعة لطريقة احتساب الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وكان كل شخص يتوفى في أي وقت بعد إجراء فحص لفيروس كورونا، وتأتي نتيجته إيجابية، يُضاف إلى حصيلة وفيات كورونا، بغض النظر عن سبب الوفاة، لكن الآن؛ فقط الذين يتوفون في غضون 28 يوما من نتيجة فحص إيجابية، سيتم احتسابهم في الحصيلة الإجمالية للوفيات.

وانخفض العدد الرسمي للمتوفين جراء الفيروس في بريطانيا من 46706 إلى 41329 في ظل النظام الجديد، بانخفاض بنسبة 12 بالمئة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

(أ ب)

وقال مدير تحسين الصحة في هيئة الصحة العامة البريطانية، جون نيوتن: "الطريقة التي نحتسب بها المتوفين بكوفيد-19 في بريطانيا تم اتباعها لتجنب سوء تقدير عدد الوفيات بسبب الفيروس في المراحل الأولى للوباء".

والحصيلة الجديدة تعني أن عدد الوفيات بكوفيد-19 في بريطانيا، بات الآن أقل من الهند، لكنها لا تزال واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم، والأسوأ في أوروبا.

البلاد تشهد أسوأ ركود في تاريخها

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على صلة، سجّل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشا "قياسيا" بلغت نسبته 20,4 في المئة، في الربع الثاني من العام، متأثرا بأزمة الفيروس، وتواجه البلاد رسميا أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام، الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في آذار/مارس، حدث في نيسان/ أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الإنتاج 20 في المئة.

بريطاني يقي نفسه من الفيروس (أ ب)

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في أيار/ مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في حزيران/ يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.

ويعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.