شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تكشف مدى الاستجابة لتجارب لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن نتائج التجارب التي جرت على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مرحلتيها الأولى والثانية كانت مبشرة.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي أن المرحلة الثالثة ستنطلق قريبا بالتجارب السريرية للقاح بما يتفق مع أعلى المنهجيات العلمية، وأن الوزارة تستبشر خيرا، وسوف تعلن نتائج المراحل القادمة بكل وضوح لجميع أفراد المجتمع. Advertisements وقال إن المملكة تشارك منذ بداية جائحة كورونا في الجهود العالمية لدعم كافة الأبحاث وتوفير لقاحات أو علاجات ناجحة للفيروس، كما ترصد اللقاحات التي يثبت اعتمادها وتجتاز التجارب السريرية اللازمة ومراحلها وأن تجمع بين أمرين هامين؛ أن تكون فعالة ومأمونة.

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