شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا: 292 في لبنان وفلسطين 499 وأكبر حصيلة بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 7413.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2407، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الفيروس 89 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المغرب اليوم تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد، حيث سجلت 1499 حالة إصابة جديدة، و23 وفاة بالفيروس.

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وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا تعافي 292 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 25677، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 10461، من بينهم 147 حالة حرجة.

وسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و346 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6%.