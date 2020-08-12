المنظمون يعلنون إلغاء ماراثون باريس بعد تأجيله مرتين

أعلنت منظمة "أموري الرياضية" المسؤولة عن تنظيم ماراثون باريس، اليوم الأربعاء، إلغاء نسخة الماراثون لهذا العام، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19( وكان المفترض أن يقام الماراثون في الخامس من نيسان/أبريل الماضي، لكن الجائحة تسببت في تأجيله مرتين، إلى 18 تشرين أول/أكتوبر ثم إلى 15 تشرين ثان/نوفمبر، قبل أن يعلن قرار الإلغاء.

وذكر المنظمون أنه في ظل الصعوبات التي يواجهها المشاركون، خاصة المقيمين خارج فرنسا، تقرر أنه من الأفضل والأكثر سهولة للمعنيين، أن يبدأ الإعداد لتنظيم نسخة 2021 .

وجاء القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن إقامة نسخة هذا العام من سباق "لومان 24 ساعة" للسيارات الرياضية، الذي يعد أشهر سباقات التحمل للسيارات والذي جرى تغيير موعده ليقام في 19 و20 أيلول/سبتمبر، بدون جمهور.

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أما بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروسس) التي تغير موعدها لتقام في الفترة ما بين 21 أيلول/سبتمبر و11 تشرين أول/أكتوبر، فلا تزال عملية بيع تذاكرها جارية، ويأمل منظموها في تسجيل حضور جماهيري بنسبة ما بين

50 و60 % من الحضور الجماهيري المعتاد في رولان جاروس.

كذلك من المقرر أن تنطلق منافسات سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) في 29 آب/أغسطس الجاري.