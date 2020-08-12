شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تكشف مدى الاستجابة لتجارب لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن نتائج التجارب التي جرت على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مرحلتيها الأولى والثانية كانت مبشرة.

Advertisements وأكد الدكتور محمد العبدالعالي أن المرحلة الثالثة ستنطلق قريبا بالتجارب السريرية للقاح بما يتفق مع أعلى المنهجيات العلمية، وأن الوزارة تستبشر خيرا، وسوف تعلن نتائج المراحل القادمة بكل وضوح لجميع أفراد المجتمع. وقال إن المملكة تشارك منذ بداية جائحة كورونا في الجهود العالمية لدعم كافة الأبحاث وتوفير لقاحات أو علاجات ناجحة للفيروس، كما ترصد اللقاحات التي يثبت اعتمادها وتجتاز التجارب السريرية اللازمة ومراحلها وأن تجمع بين أمرين هامين؛ أن تكون فعالة ومأمونة.

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