تبون يحذر من ثورة مضادة تستهدف الجزائر

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وقال تبون، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالمحافظين، إن حملة معاقبة المسؤولين المتقاعسين ستتواصل، وتحدث عن قيام أحدهم بتهريب ملايين الدولارات وتوزيعها في الخارج.
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