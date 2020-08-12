شكرا لقرائتكم خبر تبون يحذر من ثورة مضادة تستهدف الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس، مما سماه «ثورة مضادة» تستهدف نسف مسار إعادة بناء البلاد وضرب استقرارها من خلال تنفيذ أجندة قوى معروفة تسعى لتهييج الشارع والعودة للسلطة. وقال تبون، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالمحافظين، إن حملة معاقبة المسؤولين المتقاعسين ستتواصل، وتحدث عن قيام أحدهم بتهريب ملايين الدولارات وتوزيعها في الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبون يحذر من ثورة مضادة تستهدف الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.