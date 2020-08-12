الجيش الليبي يضرب رتلا تركيا مسلحا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الليبي أنه استهدف رتلا تابعا للمسلحين الذين تدعمهم تركيا غرب مدينة سرت. وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عبر صفحتها على فيس بوك في ساعة مبكرة من صباح أمس بأن «مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية استهدفت رتلا تابعا لميليشيات الغزو التركي في منطقة وادي بي».

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