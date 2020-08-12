العراق يحتج على تركيا ويلغي زيارة وزير دفاعها

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وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول «نعلن إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة اليوم (الخميس)، وستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المؤكد لما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات».
وأوضح البيان أن «العراق يرفض رفضا قاطعا، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة والذي تسبب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية وأن العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادة، وحرمة البلاد، وعملا عدائيا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات».
وذكر أن هذه الأعمال تخالف «مبدأ حسن الجوار».
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