شكرا لقرائتكم خبر التعاون الخليجي لتركيا: تدخلاتكم وتهديدكم للإمارات مرفوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، التهديدات التي وجهها مسؤولون في تركيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن «أمن دول مجلس الخليج كل لا يتجزأ».

وشدد الحجرف، خلال لقائه مع السفير التركي لدى المملكة إردوغان كوك على «حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها».

وأعرب الحجرف عن استنكاره لـ»التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكدا أن «أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشتر»، مؤكدا تمسك المجلس بالحفاظ على الأمن العربي .