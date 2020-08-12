الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية للعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

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