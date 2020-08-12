شكرا لقرائتكم شاهد الأسد يقطع كلمته أمام البرلمان.. "هبوط في الضغط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال إلقاء خطابه أمام البرلمان، الأربعاء، اعتذر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من الحضور للجلوس لمدة دقيقة، وبعدها دخل خلف القاعة دون توضيح.

ثم عاد الأسد ليكمل خطابه، قائلاً: "لم أتناول الطعام من بعد ظهر أمس، فحصل هبوط في الضغط".

Advertisements

كما أضاف: "تناولت القليل من السكر والملح حتى ارتفع الضغط. حالة طبيعية تحصل".

وفي وقت سابق بررت رئاسة الجمهورية التابعة للنظام السوري، الأربعاء، وقف كلمة الأسد أمام البرلمان لدقائق، حيث قالت إن الأسد قد تعرض لحالة هبوط ضغط طفيفة.

كما أوضحت في منشورها - عبر إنستغرام - أن الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته، مؤكدة أنه سيتم عرض الكلمة كاملة على الإعلام التابع للنظام في سوريا ومنصات رئاسة الجمهورية عبر وسائل التواصل.