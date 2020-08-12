الصحة العالمية: 50 بالمائة من المستشفيات والمراكز الصحية في بيروت لا تعمل

أعلنت منظمة الصحة العالمية،يوم الأربعاء، أن أكثر من 50 في المئة من 55 عيادة ومركزا صحيا أجرت تقييما لها في بيروت أصبحت خارج الخدمة، بسبب انفجار المرفأ المدمر.

وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في القاهرة: "بعد تقييم 55 مستشفى ومركزا صحيا في العاصمة اللبنانية (..) نعلم الآن أن أكثر من 50 بالمائة لا تعمل".

وأضاف أن "ثلاث من المستشفيات الكبرى على الأقل في بيروت تعطلت بسبب الانفجار"، و"ثلاث مستشفيات أخرى تعمل بطاقة أقل من المعتاد".