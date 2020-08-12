العثماني في السفارة اللبنانية .. تعازي في شهداء مرفأ بيروت وتأكيد على التضامن المغربي

في ظل التعاطف المغربي مع ما تعيشه لبنان من أزمة، حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، ضيفا على السفير اللبناني في الرباط.

وقال العثماني أنه قام بزيارة تضامنية لسفير جمهورية لبنان، وعبر عن التعازي في الشهداء الذين سقطوا في انفجار بيروت وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأكد أن مبادرة جلالة حفظه الله لدعم الشعب اللبناني هي أعلى تجل لتضامن الشعب المغربي.

وعبر السفير اللبناني عن امتنانه الكبير، وامتنان الشعب والسلطات اللبنانية، للعناية الملكية بإرسال هبة تضامنية تتميز بقيمتها وحجمها وبسرعة وصولها، وبالمستشفى العسكري الذي سيكون مهما لتجاوز تأثيرات هذه الأزمة على الشعب اللبناني.

وكان المغرب، قد أطلق جسرا جويا مع لبنان، لإمدادها بشحنات من الدواء مع بعثة تضم أزيد من مائة شخص من بينهم أزيد من أربعين طبيب، للإشراف على المستشفى الميداني لأسعاف ساكنة بيروت.