أبرشان يقدم استقالته من جامعة كرة القدم احتجاجا على التشكيك في إصابة لاعبي اتحاد طنجة بـ”كورونا”

علم موقع “اليوم 24″ من مصادر خاصة أن عبد الحميد أبرشان، رئيس فريق اتحاد طنجة، قدم استقالاته من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، احتجاجا على إرسال العصبة الاحترافية لكرة القدم للجنة طبية لإعادة الكشف على 24 شخصا مصابا بـ”كورونا” في صفوف مكونات فريق اتحاد طنجة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أبرشان اعتبر ذلك تشكيكا في التحاليل المخبرية، التي أجرتها مندوبية الصحة للكشف عن إصابة اللاعبين من عدمه.

وكانت العصبة الاحترافية لكرة القدم، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباراة نادي اتحاد طنجة والنهضة البركانية عن مؤجل الدورة 21 من البطولة الاحترافية القسم الأول إلى موعد لاحق، بعد إصابة 24 شخصا من مكونات الفريق بفيروس كورونا بينهم مدرب الفريق بيدرو بن علي.

وكشف بلاغ المكتب المديري للفريق أن المسحة الطبية، التي خضعت لها كل مكونات الفريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت 24 منها إيجابية، ويتعلق الأمر بـ16 لاعبا، ومدرب الفريق، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، و3 أفراد من إدارة النادي، ومكلف بمعدات الفريق.

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واستنكر المكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، يوم الاثنين، حملة التشكيك بخصوص إصابة لاعبين بفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن صحة اللاعبين، وأسرهم من أولوية النادي.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن لا يُحمل ما حدث لأية جهة في النادي، على اعتبار أن عاصمة البوغاز سجلت ارتفاعا في إصابات “كورونا”، نظرا إلى انفتاحها الكبير اقتصاديا، وسياحيا، ما جعلها تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات.

وأضاف بلاغ اتحاد طنجة أنه، على الرغم من الاحترازات، والاحتياطات الكبيرة، التي قام بها الفريق إلى درجة أنه قام بخمس مسحات طبية للكشف عن المرض، منها واحدة بمعسكر أكادير، وذلك للوقوف على خلو كل مكوناته من فيروس كورونا.