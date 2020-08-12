مفاجأة لعشاق الأعمال العالمية.. “بريزون بريك” يعود في جزء جديد

تعتزم شبكة “فوكس” التلفزية الأمريكية، إنتاج جزء جديد من مسلسل Prison Break (بريزون بريك) الشهير عالميا، والذي حصد في أجزائه السابقة نجاحا منقطع النظير.
ونقل موقع “مونسترز أند كريتكس”، أخبار وجود موسم سادس من السلسلة الناجحة على المستوى العالمي، مؤكدا أن صدوره لن يكون هذه السنة.
ونشر بطل المسلسل، وينتورث ميلر، على موقع أنستغرام تدوينة، قال فيها: “إن احتمالية طرح موسم سادس واردة، إلا أنه لا يعلم موعد طرحه، لكن المؤكد في ظل انتشار فيروس كورونا أن كل الخطط معطلة”.
وكانت شبكة “فوكس” قد أعلنت تنفيذ موسم سادس من المسلسل عام 2018، إلا أن ذلك لم يتحقق آنذاك.
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