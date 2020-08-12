إسبانيا .. اكتشاف 6 حالات إصابة بكورونا في صفوف نادي أتلتيكو بلباو

أعلن نادي أتليتيكو بيلباو لكرة القدم اليوم الأربعاء عن اكتشاف ست حالات إصابة بفيروس ( كوفيد ـ 19 ) في صفوفه من بينهم إيناكي ويليامز وأوهان سانسيت وأوناي لوبيز وغيزكا لارزابال .

وقال بيان للنادي الباسكي صدر اليوم الأربعاء إن ” نتائج الفحوصات التي خضع لها أعضاء النادي كشفت عن ست حالات إصابة ” مشيرة إلى أنه ” تم عزل المصابين بالفعل في منازلهم وسيخضعون لاختبار جديد الأسبوع المقبل ” .

وأوضح النادي أن ” لاعبي وأعضاء الطاقم التقني لفريق ( أتلتيكو بيلباو ) وكذا الموظفين المسؤولين عن الفريق الأول في مركز التدريب ( ليزاما ) خضعوا جميعهم أمس الثلاثاء لاختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس كما هو معمول به وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الدوري الإسباني لكرة القدم ( ليغا ) قبل انطلاق التداريب ” مضيفا أنه ” تمت إحالة أسماء الحالات المصابة إلى الجهات الصحية المختصة ” .

ومن بين لاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا المستجد إينياكي ويليامز وأوهان سانسيت وأوناي لوبيز وغيزكا لارزابال الذين أعلنوا اليوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نتائجهم جاءت إيجابية .

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ومع إنهاء الأندية الإسبانية لمسابقاتها الأوروبية أو العودة إلى التداريب استعدادا للموسم المقبل تم الكشف عن العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة في صفوف عدة أندية الدرجة الممتازة .

فقد أعلن نادي ( إف سي برشلونة ) اليوم الأربعاء عن اكتشاف حالة إصابة لم تكن على اتصال ببقية أعضاء الفريق الأول الذي يتعين عليه القيام برحلة إلى لشبونة يوم غد الخميس من أجل ” النهائي الثامن ” من دوري أبطال أوروبا .

وأمس الثلاثاء أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه كما أعلنت أندية ( ريال بيتيس ومايوركا وإسبانيول برشلونة ) أيضا عن رصدها لحالات إصابة بالفيروس في صفوفها .