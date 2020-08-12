حصيلة كورونا في المغرب.. 1499 إصابة جديدة و23 وفاة و292 حالة شفاء إسبانيا .. اكتشاف 6 حالات إصابة بكورونا في صفوف نادي أتلتيكو بلباو العدد 3265- 13 غشت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدد 3265- 13 غشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.