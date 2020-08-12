"حماس": هنية يصل تركيا واحتمال عقد "لقاءات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وصل تركيا، اليوم الأربعاء، مُشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يُجري عددا من اللقاءات".
وأضافت الحركة في بيان: "في إطار متابعة شؤون الحركة والقضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في الخارج، وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مساء اليوم الأربعاء قادما من العاصمة القطرية الدوحة".
وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يُجري عددا من اللقاءات خلال مدة تواجده في تركيا".
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