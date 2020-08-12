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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان هاتفياً التطورات بمنطقة شرق البحر المتوسط والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 أغسطس 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.
وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى نيكوس دندياس بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية اليونان الصديقة، مؤكدا أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.
كما أكد على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليونان وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
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