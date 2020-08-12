أنور قرقاش: السودان اليوم على الطريق الصحيح

الأربعاء 12 أغسطس 2020

شارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان التي ترأسها المملكة العربية السعودية وشاركت فيه 25 دولة.



وأشار الدكتور قرقاش، في مداخلته أمام الاجتماع - الذي عُقد افتراضياً بتقنية الفيديو من العاصمة السعودية الرياض - إلى عمق الروابط بين دولة الامارات وجمهورية السودان، وما شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور في السنوات الأخيرة.

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وجدد تأكيد موقف الدولة الداعم للسودان خلال المرحلة الانتقالية ولكل الجهود التي تحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان ولشعبه، مشيراً إلى التعهدات المقدّمة لدعم مبادرات دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل العيش وتحقيق الرخاء للشعب السوداني الشقيق.

وركّزت مداخلة وزير الدولة للشؤون الخارجية على تأكيد اهتمام دولة الإمارات باستقرار السودان وازدهاره، ودعمها كل جهود تحقيق الأمن وحماية استقلال السودان واستقرار مؤسساته.

وأكد الدكتور قرقاش أن "السودان اليوم على الطريق الصحيح، ليصبح قصة نجاح تاريخية ونموذجاً يحتذى به في المنطقة".