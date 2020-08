Politicien saoudien : Les États-Unis prendront des mesures envers le Qatar après avoir financé le Hezbollah

الأربعاء 12 أغسطس 2020

L'analyste politique saoudien, Khaled Al-Zaatar, a déclaré que l'administration américaine prendrait plusieurs mesures envers le Qatar et ses relations avec les organisations terroristes après l'implication de Doha dans le financement du Hezbollah.

« Les États-Unis ne font plus confiance aux déclarations de Doha concernant la lutte contre le terrorisme. Washington a commencé à traiter des dossiers du régime qatarien et de ses relations avec les organisations terroristes, et récemment, Washington a pris une mesure pour examiner sérieusement la question du financement du mouvement terroriste Hezbollah par le Qatar », a-t-il écrit dans un tweet sur son compte Twitter.

Il a ajouté : « L'administration américaine a commencé à prendre des mesures sérieuses contre le Qatar et ses relations avec les organisations terroristes, la dernière étant le financement par le Qatar du mouvement terroriste Hezbollah. Ce qui explique pourquoi de hauts responsables de l'administration américaine se sont rendus à Doha pour enquêter sur ses relations avec le mouvement terroriste Hezbollah ».