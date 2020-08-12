ترامب: سنشتري 100 مليون جرعة من لقاح (مودرنا)

واشنطن ـ د ب أ: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحكومة الأميركية ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تنتجه شركة مودرنا، الذي يخضع حاليا للتجارب البشرية في مراحلها الأخيرة. وقال ترامب: “لقد توصلنا لاتفاق مع مودرنا لتصنيع وتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهم المحتمل لفيروس كورونا”. وأضاف: “ستمتلك الحكومة الاتحادية تلك الجرعات من اللقاح، نحن نقوم بشرائها”.

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