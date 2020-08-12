موسكو ـ رويترز: نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الصحة ميخائيل موراشكو قوله إن المزاعم بأن لقاح كوفيد 19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة. وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح الذي أطلقت عليه “سبوتنيك” المخاوف بين بعض الخبراء. حيث لم تحقق التجارب السريرية سوى نسبة عشرة بالمئة فقط من النجاح، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح. في غضون ذلك، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أمس الأربعاء، بأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة وأضاف موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس: “في الأسبوعين المقبلين، سوف يتم الحصول على الدفعة الأولى من عبوات لقاح فيروس كورونا، أولا للعاملين في مجال الطب”.

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: مزاعم عدم أمان لقاح (سبوتنيك) غير صحيحة .. والعاملون بقطاع الصحة أول من سيحصل عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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