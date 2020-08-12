فك شفرة الخلل المناعي لمرضى كورونا

ـ الإمارات ترفع قيود الدخول على المقيمين الأجانب

ـ أكثر من110آلاف حالات شفاء بقطر

ـ ارتفاع المصابين في سوريا ولبنان والجزائر

ـ الإصابات تتخطى 3 ملايين في البرازيل

ـ المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات عالمية

ـ الشرطة الفرنسية تراقب الالتزام بارتداء الكمامات

ـ اختبار إجباري لعمال الحصاد في ألمانيا

ـ ارتفاع قياسي في الوفيات بأستراليا

ـ تطهير جميع مهاجع العمال بسنغافورة

ـ أكثر من 46 ألف وفاة في الهند

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

تمكن العلماء مؤخرا من فك الشفرة المسؤولة عن حدوث الخلل في الجهاز المناعي بحالات الإصابة الشديدة بكوفيد 19. وأشارت الدراسة المنشورة على موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أنه على عكس الدراسات السابقة، وجد العلماء أن حالات الإصابة الشديدة بـ”كوفيد 19″ لا تؤدي فقط إلى فرط نشاط الجهاز المناعي، بل تدخل الجسم في دوامة استجابة مستمرة من التنشيط والتثبيط ما ينهك المناعة ويوقف عملها.

وللوصول إلى تلك النتائج قام الباحثون، بمن فيهم باحثون من المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية، بتقييم عينات دم من إجمالي 53 رجلاً وامرأة مصابين بـ”كوفيد 19″ من برلين وبون في ألمانيا. واستخدموا عينات دم من مرضى مصابين بعدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي وكذلك من أفراد أصحاء كعناصر تحكم. واهتمت الدراسة بتحليل نشاط الجين وكمية البروتينات المتحكمة في مستوى الخلايا المناعية، من خلال تطبيق الأساليب المعلوماتية الحيوية على هذه المجموعة الشاملة للغاية من البيانات للنشاط الجيني لكل خلية على حدة، يمكننا الحصول على رؤية شاملة للعمليات الجارية في خلايا الدم البيضاء. ووجد العلماء أنه في الحالات الشديدة من “كوفيد 19″، يتم تنشيط الخلايا المناعية في هؤلاء المرضى جزئيًا فقط ولا تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، تم العثور على هذه الخلايا المناعية لتكون جاهزة للدفاع عن المريض ضد كوفيد 19 في حالة الدورات المرضية الخفيفة. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات في أنحاء العالم بلغ 20 مليونا و552 ألفا و811 حالة حتى إعداد الخبر. وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي الوفيات بلغ 746,644 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين وصل 13 مليونا و465 ألفا و577 حالات.

خليجيا، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة القيود التي كانت تلزم المقيمين الأجانب الموجودين في الخارج بالحصول على الموافقة قبل العودة إلى أراضيها. ومع ذلك، نصحت على تويتر العائدين بتقديم رقم جواز سفرهم وتفاصيل أخرى على موقع إلكتروني حكومي قبل السفر. بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تعافي 331 من مرض كوفيد19، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة الى 110324 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 168حالة إصابة جديدة و 24 حالة وفاة بفيروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا . فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في لبنان إلى 7121 بعد تسجيل 309 إصابات جديدة. وفي الجزائر رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

دوليا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 06ر3 مليون حالة حتى اعداد الخبر. بدوره، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده سوف تشارك في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية الخاصة بأربعة لقاحات عالمية خاصة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا والصين وفرنسا. من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن بلاده ستزيد تدريجيا مراقبة الشرطة لضمان أن يستخدم الناس الكمامات الواقية حيث يتعين عليهم ذلك وأن يراعوا قواعد التباعد الاجتماعي وسط ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. إلى ذلك، أعلنت ولاية بافاريا الألمانية عن تطبيق اختبار إجباري للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة لعمال الحصاد و العمال الموسميين في المزارع. ياتي ذلك فيما سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 21 وفاة جميعها في ولاية فيكتوريا. وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني. على صعيد متصل، قالت سنغافورة إنها قامت بتطهير جميع مهاجع العمال بها من فيروس كورونا المستجد موضحة أن تم السماح لنحو 81 بالمئة من العاملين الأجانب في قطاعات مثل التشييد وحوض السفن بمغادرة مساكنهم والذهاب إلى العمل. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 60 ألف و 963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة الى 834 حالة وفاة ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 46 ألف حالة.