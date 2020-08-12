رجل الأعمال المصري "أبو هشيمة": عرس الـشيوخ الديمقراطي نتيجة لما حققه الرئيس السيسي من استقرار اقتصادي وسياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إن انتخابات مجلس الشيوخ تعد عرسا ديمقراطيا يجب أن يفتخر به المصريون، نظرا لأهمية ذلك المجلس في المرحلة المقبلة، ومساهمته بالتشريع في دفع مصر للأمام.



وأشار رجل الأعمال المصري «أبو هشيمة» خلال تصريحات على هامش تفقده سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة علي كيلاني الإعدادية بمركز ببا إلى أن ما نراه اليوم من مشاهد ترسخ لمبادئ الديمقراطية يأتي نتيجة لحالة الاستقرار التي حققها الرئيس المصري السيسي خلال السنوات الماضية على كافة المستويات وعلى رأسها الاستقرار في القطاع الاقتصادي والمجال السياسي.

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وأشاد «أبو هشيمة» بارتفاع نسبة التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ، وتحدي الناخبين لارتفاع درجة الحرارة، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما اتخذته من اجراءات تضمن عاملي النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.