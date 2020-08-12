مشاورات لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

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وقالت المصادر إن «جهودا حثيثة تبذل لتسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة قبل الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البلاد لإجراء محادثات سياسية».
وقال نائب لبناني، طلب عدم ذكر اسمه «يجب أن يكون رئيس الوزراء الجديد قادرا على تشكيل حكومة طوارئ لاحتواء غضب الشعب، ولهذا يتعين أن يكون من خارج الطبقة السياسية الحالية»، وشدد على أنه سيتعين على رئيس الوزراء القادم «استعادة ثقة الشعب اللبناني». ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني اجتماعا اليوم لبحث تداعيات الانفجار وسبل تفادي دخول البلاد في فراغ سياسي.
واستقالت حكومة حسان دياب قبل يومين وسط تظاهرات احتجاجية على الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 171 شخصا فضلا عن إصابة ستة آلاف آخرين.
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