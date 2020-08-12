مخزون القمح يكفي لبنان 4 أشهر

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جاء ذلك خلال اطلاع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس من الوزير نعمة «على الوضع التمويني في البلاد بعد التطورات التي تلت الانفجار في مرفأ بيروت»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الوزير نعمة «لدينا 32 ألف طن من القمح لدى مخازن المطاحن، وهناك بواخر بعضها وصل إلى بيروت، والبعض الآخر في طريقه إلينا بمدى أسبوعين، محملة بنحو 110 آلاف طن مما يعني أن لدينا نحو 140 ألف طن من الآن حتى نهاية الشهر، وهي تكفينا لمدة أربعة أشهر».
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