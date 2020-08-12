شكرا لقرائتكم خبر 171 قتيلا.. وانطلاق المرحلة الثالثة لرفع الأنقاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزراة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، وقال مصدر في الوزارة إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي مما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر عدد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وتواصل وحدات الجيش اللبناني عمليات رفع الأنقاض والركام والردميات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي «أوردته الوكالة الوطنية للإعلام»، إن وحدات الجيش باشرت بالموازاة العمل في المنطقة القريبة الأكثر تضررا الملاصقة للمرفأ، وأشارت إلى أنه بعد ذلك ستنطلق المرحلة الثالثة من عمليات رفع الأنقاض وإزالة ما خلفه الانفجار في المناطق المحيطة الأقل تضررا.

بدوره، اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور على المراحل التي قطعتها عمليات رفع الأنقاض وانتشال الضحايا في مرفأ بيروت، وأعمال الإغاثة وتلقي المساعدات من الدول العربية والأجنبية، وتوزيعها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية.

من جهتها، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورا تنفي فيديوهات تظهر تقاعس عناصر قوى الأمن الداخلي المنتشرين في الأماكن المتضررة جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وقالت المديرية إن ما يتم التقاطه من صور فوتوجرافية أو فيديوهات لا يظهر الحقيقة وبعيد عن واقع الأمر، لافتة إلى أنها تعمل دائما لمصلحة المواطن وفي سبيل خدمته، وهذا هو طبيعة عملها والتزامها.

وأشارت إلى أنها عملت منذ اللحظات الأولى لهذه الكارثة على تقديم المساعدة للمواطنين، من خلال قيامها بإزالة الأنقاض، بمبادرة منها، أو بناء على طلب المواطنين باستخدام بعض المعدات الخاصة برفع الأنقاض، إضافة إلى مسح أضرار الأبنية والسيارات التي قدرت حتى الآن بـ3972 مبنى و4214 آلية، وما زال العمل مستمرا حتى مسح جميع الأضرار، ولفتت إلى أن قوى الأمن تقوم منذ اللحظة الأولى بتأمين حماية الممتلكات المتضررة وقد تم توقيف ما يقارب 40 مشتبها بهم بعمليات سرقة.

Advertisements

ضحايا انفجار بيروت حتى الآن:

171 قتيلا

6000 قتيل

3972 مبنى تضرر

4214 آلية تضررت

40 موقوفا قاموا بعمليات سرقة