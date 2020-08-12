رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه لجنوب السودان

يتوجه رئيس المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، لجنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير والمسئولين بالدولة، وذلك حسبما أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

ووفقا لليوم السابع عقد رئيس المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، اجتماعا موسعا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، وتضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة لقاء مطولا مع الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار وعدد من المسئولين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة لرئيس جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.