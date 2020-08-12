موزمبيق: جهاديون يسيطرون على ميناء رئيسي

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مابوتو: استولى مقاتلون إسلاميون على ميناء رئيسي في شمال موزمبيق الغني بالغاز الطبيعي الأربعاء في أعقاب أيام من تجدد القتال في المنطقة، وفق مصدر عسكري ووسائل إعلام.

وأفاد موقع "موز24هوراس" الإلكتروني الأربعاء أن "الإرهابيين سيطروا على ميناء موكيمبوا دا برايا عند الفجر"، في حين أكد مصدر عسكري لفرانس برس أن الميناء "سقط".