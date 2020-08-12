السودان يعلن تمسكه بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأولي لسد النهضة وتشغيله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ترأس الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض.

ووفقًا لوكالة السودان للأنباء، فقد تم تداول الاجتماع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الاخيرة.

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وقدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض وأقر سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية.

وشدد حمدوك، على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية باعتبار أن لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.

ومن المقرر أن يجري الدكتور عبدالله حمدوك، اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الأطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها السيد سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الاخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الافريقي بشأن اجندة المفاوضات.