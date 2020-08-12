الشرطة تساعد مُسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

في لفتة إنسانية، ساعدت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين لجنة مدرسة الحرس الوطني ببنها في القليوبية، اليوم الأربعاء، مسنة على الإدلاء بصوتها خلال تواجدها على كرسي متحرك باللجنة.

وشهد محيط مقار الانتخابات تعزيزات وتواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.