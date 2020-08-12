محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
في لفتة إنسانية، ساعدت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين لجنة مدرسة الحرس الوطني ببنها في القليوبية، اليوم الأربعاء، مسنة على الإدلاء بصوتها خلال تواجدها على كرسي متحرك باللجنة.
وشهد محيط مقار الانتخابات تعزيزات وتواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.
واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تساعد مُسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.