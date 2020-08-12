توافد الناخبين في الساعات الأخيرة بانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت الساعات الأخيرة ما قبل انتهاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تزايد إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وأكد المستشار سعد السعدني، رئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة لم ترصد أي خروقات انتخابية لغاية الآن، لافتًا إلى تفقد اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية.
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