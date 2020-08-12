رئيس الوزراء اليوناني: سنرد على أي استفزاز في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - اليونان - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، عزم بلاده الرد على أي استفزاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الحكومة اليونانية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إنه ردا على نشر تركيا لأسطولها في المنطقة قامت اليونان بنشر أسطولها هناك أيضا ووضعت القوات المسلحة "في حالة تأهب".

وأضاف ميتسوتاكيس، "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق".