نائب الرئيس اليمنى: مماطلة الحوثى بشأن صافر تهديد كارثى

أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، للمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفثس، أن استمرار مماطلة الحوثيين بشأن سفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن صافر، يشكل تهديداً كارثياً وخطراً تشمل آثاره الإقليم والعالم.

وقال الأحمر - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، إن استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين ومنعهم للفريق المختص بتقييم ناقلة صافر يعد استهتاراً بكل

الجهود الدولية.

من جانبه، عبر جريفثس عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة اليمنية وما لمسه من حرص على حل إشكالية خزان صافر، مجددا تأكيده على مساعيه في إيجاد حل سياسي شامل وفق المرجعيات.

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وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء اليمني ، معين عبد الملك، مع المبعوث الأممي، إلى استمرار نهب الحوثيين للإيرادات وعرقلتهم لوصول المشتقات النفطية

وعدم توريد إيرادات الموانئ في حساب البنك المركزي للإيفاء برواتب الموظفين.

يذكر أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، كان أعلن أنه تمت مناقشة ضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر خلال لقائه المبعوث الأممي، أمس الثلاثاء، في الرياض.

ولا تزال أزمة سفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، تؤرق المجتمع الدولي والحكومة اليمنية على السواء.