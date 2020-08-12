الأردن يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، عن تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، من ضمنها 16 إصابة محلية، و ذلك خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، خلال الاجتماع الذى عُقِد اليوم فى وزارة الداخليّة، وذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وأوّضح الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنى، أنّ الحالات توزعت، كما يلى (16) حالة محليّة توزّعت (5) حالات لمواطنين من محافظة إربد (2 يعملان فى مركز حدود جابر، و3 مخالطين لمصابين سابقين)، إضافة، إلى (6) حالات من لواء الرمثا، جميعها لأشخاص يعملون فى مركز حدود جابر.



كما تمّ تسجيل (4) حالات من محافظة العاصمة،

جميعها مخالطة لمصابين سابقين، من ضمنها الممرّضتان اللّتان تمّ الإعلان عن إصابتهما صباح اليوم.



وأعلن الإيجاز، عن تسجيل حالة من محافظة المفرق، لشخص يعمل فى مركز حدود جابر، وبالنسبة للحالات الخارجية فقد بلغت (4) وهى لسائقى شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.



وأشار الإيجاز، إلى ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى (1303) حالة.



كما سُجّلت (26) حالة شفاء هذا اليوم، (25) منها فى المنطقة المخصّصة لعزل المصابين فى البحر الميّت، وواحدة فى مستشفى الأمير حمزة، وفق الإيجاز.

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وأجرت فرق التقصى الوبائى (6641) فحصاً

مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت حتى الآن (665653) فحصاً.



و على صعيد أخر، قال مسئولون اليوم الأربعاء، إن الأردن سيغلق لمدة أسبوع المعبر الحدودى البرى الوحيد للتجارة مع سوريا بعد زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 القادمة من هناك.



وأضافوا أن قرار وزير الداخلية إغلاق معبر جابر الرئيسى سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الخميس.



وجاءت الخطوة، التى شملت كذلك وضع العاملين بالمعبر قيد الحجر الصحي، بعد تسجيل 12 حالة إصابة اليوم الأربعاء بالإضافة إلى 13 حالة أمس الثلاثاء فى أول ارتفاع من نوعه منذ عدة أسابيع.



وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم إن ارتفاع حالات الإصابة مصدر إزعاج وذكر المسؤولون أن أغلب الحالات جاءت من سائقى شاحنات وصلوا من سوريا حيث تقول منظمات غير حكومية إنه جرى تسجيل إصابات بين العاملين فى مجال المساعدات الإنسانية.

