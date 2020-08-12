الرئيس اللبنانى: التقديرات الأولية لخسائر انفجار ميناء بيروت تفوق 15 مليار دولار

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، تفوق 15 مليار دولار، وأشار الرئيس اللبناني – خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه مساء اليوم من ملك أسبانيا فيليبيالسادس – إلى أن هناك خسائر مادية أخرى، إلى جانب الأضرار في ميناء بيروت البحري، وحاجة لبنان لمواد بناء لإعادة إعمار الأحياء المتضررة بفعل التفجير، معربا عن تقديره لأي مساعدة أسبانية في هذا المجال.
من جانبه، أعرب ملك أسبانيا عن تضامنه وبلاده مع الشعب اللبناني في هذا المحنة التي أصابته، مشيرا إلى أن أسبانيا أرسلت مساعدات عاجلة، وسترسل المزيد منها للمساهمة في معالجة تداعيات التفجير.
وأضاف: "مستعدون لتقديم كل ما يطلبه اللبنانيون في هذا المجال، وهذا واجب تجاه بلد ندرك أهميته في استقرار المنطقة وفي كونه مثالا للتعايش بين الطوائف، ونؤكد تمسكنا باستقلاله وسيادته".
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