فرنسا تدعو روسيا للمشاركة في جمع التبرعات للبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من روسيا المشاركة في آلية لجمع التبرعات للبنان في أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، وفقًا لرويترز.
وتابع الإليزيه في بيان أن ماكرون قال أيضا في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعمتشكيل حكومة جديدة في لبنان.
وتضم الدول الخمس دائمة العضوية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا.
وأفاد مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني أجرى مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتصال هاتفي، بحثا خلاله الوضع في لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت.
ونقل بيان للمكتب عن روحاني قوله إن لبنان يحتاج إلى وحدة جميع الفرق السياسية، ويجب أن "يعمل الجميع على تحقيق الوحدة".
كما شدد الرئيس الإيراني على أن لبنان بحاجة إلى حكومة وبرلمان قويين و"على جميع الأحزاب أن تعمل معا من أجل تحقيق ذلك".
وأشار روحاني إلى ضرورة دعم لبنان، كي تتمكن سلطاته من تحديد أسباب وملابسات الانفجار.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيران على المشاركة في فريق الدعم الدولي الخاص بلبنان، إضافة إلى دعوتها للمساعدة في حل الأزمة السياسية اللبنانية.
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