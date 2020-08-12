الرئيس اللبنانى يشدد على وجوب ضبط تفلت أسعار السلع وحماية الأمن الغذائى

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة العمل على حماية الأمن الغذائي للبلاد وتوفير المواد الغذائية الأساسية، لاسيما القمح والخبز، ووجوب ضبط تفلت أسعار السلع، ومعاقبة المخالفين الذين يستغلون الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمه، للوقوف على وضع السلع التموينية في البلاد في ضوء الانفجار المدمر الذيوقع بميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد في تصريح له عقب اللقاء إن لبنان لديه 32 ألف طن من القمح في مخازن المطاحن، وأن هناك العديد من البواخر المحملة بالقمح في طريقها إلى بيروت بنحو 110 آلاف طن، مشيرا إلى أن مجمل هذه الكميات تكفي لبنان
ولفت إلى أن ميناء طرابلس البحري سيبدأ في استقبال البواخر المحملة بالقمح والسلع والبضائع والمنتجات التي يحتاجها لبنان، كما أن ميناء بيروت البحري لا تزال هناك 12 رافعة بإمكانها العمل بداخله على نحو يسمح برسو البواخر.
وأضاف: "بالنسبة إلى كافة السلع التي يحتاجها اللبنانيون، فإن كافة الموانىء البحري في كل من طرابلس وصيدا وبيروت ستكون جاهزة للعمل، وليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر".
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