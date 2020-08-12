كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن مستشفيات بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، قد ترتب علية تعطل أكثر من 50% من مستشفيات ومرافق بيروت الصحية.

ووفقًا لما ذكره موقع العربية، فإن غالبية مستشفيات ومرافق بيروت أصبحت الآن خارج الخدمة.

وأوضح ريتشارد برينان، مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في القاهرة، إنه "بعد تقييم 55 مستشفى ومركزاً صحياً في العاصمة اللبنانية نعلم الآن أن أكثر من 50% بقليل لا تعمل".

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كانت لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا يوم الأربعاء 5 أغسطس نتج عنه مقتل 171 شخصًا على الأقل.

ووصف محافظ بيروت مروان عبود ما حدث فور انتقاله لموقع الحادث بأنه يشبه ما حدث في هيروشيما وناجازاكي.