كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو": النفوذ الاقتصادي للصين يجعلها عدو أصعب من الاتحاد السوفيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارة لجمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، بأن القوة الاقتصادية العالمية للصين تجعل الدولة الشيوعية من بعض النواحي عدوًا أكثر صعوبة في مواجهته من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

ودعا "بومبيو" الدول في جميع أنحاء أوروبا إلى التجمع ضد الحزب الشيوعي الصيني، الذي قال، إنه يعزز قوته الاقتصادية لممارسة نفوذه في جميع أنحاء العالم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "بومبيو"، في خطاب أمام مجلس الشيوخ التشيكي: "ما يحدث الآن ليس الحرب الباردة 2.0. التحدي المتمثل في مقاومة تهديد الحزب الشيوعي الصيني هو في بعض النواحي أكثر صعوبة."

وأضاف: "الحزب الشيوعي الصيني متشابكة بالفعل في اقتصاداتنا، وفي سياساتنا، وفي مجتمعاتنا بطرق لم يكن الاتحاد السوفيتي بها قط".

جاءت إشارة الحرب الباردة بعد أن حذر سفير الصين في لندن الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة تخوض معركة مع بكين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

سرعان ما تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك تعامل بكين مع فيروس كورونا. شركة هواوي لصناعة معدات الاتصالات. مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي؛ وقمع هونج كونج.

كانت زيارة "بومبيو" إلى جمهورية التشيك، التي كانت جزءًا من الكتلة السوفيتية حتى الثورة المخملية الديمقراطية عام 1989، بمثابة المحطة الأولى في جولة متأرجحة عبر المنطقة لمناقشة أمن الإنترنت والطاقة.

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واغتنم هذه المناسبة لانتقاد النفوذ الروسي والصيني وأشاد بالمسؤولين في الدولة الواقعة في وسط أوروبا التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة والذين استولوا على بكين خلال العام الماضي.

وأشار إلى جهود جمهورية التشيك لوضع معايير أمنية لتطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس بعد أن حذرت هيئة رقابية حكومية من استخدام معدات صنعتها شركة هواوي الصينية.

ووقع "بومبيو" ورئيس الوزراء أندريه بابيس، إعلانًا بشأن أمن الجيل الخامس في مايو، لكن البلاد لم تتخذ قرارًا صريحًا بحظر تقنية هواوي. يعمل رئيسها ميلوس زيمان على تعزيز العلاقات الوثيقة مع الصين.

كما أقر "بومبيو" برئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلان فيسترسيل، الذي تابع خطة سلفه الراحل لزيارة تايوان في نهاية هذا الشهر، وهي رحلة أثارت غضب الصين.

وقال "بومبيو"، إن بعض الدول في أوروبا ستستغرق وقتًا أطول للاستيقاظ على التهديدات، لكن كان هناك زخم إيجابي.

وأوضح: "لقد تحول المد في الولايات المتحدة، تمامًا كما أراه تحول هنا في أوروبا أيضًا. الغرب يفوز، لا تدع أي شخص يخبرك عن تراجع الغرب".

كما قال: "سوف يأخذنا جميعًا ... هنا في براغ، في بولندا، في البرتغال. علينا واجب التحدث بوضوح وصراحة إلى شعبنا، ومن دون خوف. يجب أن نواجه أسئلة معقدة ... ويجب أن نفعل ذلك معًا".